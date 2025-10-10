Dominik Altmann hat kürzlich ein beeindruckendes Tennisturnier bei den Special Olympics in Kapfenberg gewonnen. Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen musste das Turnier in die Halle verlegt werden, was den Spielern zusätzliche Herausforderungen stellte.
Turnierverlauf
- Erstes Match: Dominik startete stark und gewann sein erstes Spiel mit einem klaren 7:1. Diese dominierende Leistung setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Turniers.
- Zweites Match: Im zweiten Spiel sah es zunächst kritisch aus, als Dominik mit 2:4 zurücklag. Doch er kämpfte sich zurück und entschied das Match mit 6:4 für sich. Diese Wendung zeigt Dominiks Kampfgeist und seine Fähigkeit, sich in Drucksituationen zu behaupten.
Format des Turniers
Die Spiele wurden im Format „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen, wobei es insgesamt fünf Teilnehmer in Dominiks Gruppe gab. Dies förderte nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch den Austausch und die Gemeinschaft unter den Athleten.
Dominik gewinnt im Tischtennis
Dominik Altmann war ebenfalls bei der österreichischen Meisterschaft im Tischtennis für Menschen mit Trisomie 21 erfolgreich. Hier konnte er seine hervorragenden Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Einzelbewerb
- Titelverteidigung: Dominik trat im Einzelbewerb an und konnte seinen Titel ohne Satzverlust verteidigen. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, die seine überlegenen Fähigkeiten und seine technische Fertigkeit im Tischtennis unterstreicht.
Doppelbewerb
- Gemeinsames Spiel: Im Doppel trat Dominik mit Tobias Steinböck vom SV Gallneukirchen an. Nach einem schwierigen Start, in dem sie 0:2 zurücklagen, zeigten sie bemerkenswerten Teamgeist und kämpften sich zurück ins Spiel.
- Spannender Endkampf: Das Finale endete im entscheidenden 5. Satz, den sie mit 10:8 für sich entscheiden konnten. Dies zeigt nicht nur Dominiks individuelle Fähigkeiten, sondern auch seine Fähigkeit, im Team zu arbeiten und sich auf seinen Partner zu verlassen.
