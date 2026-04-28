Am Freitag, 8. Mai 2026 finden unter dem Titel „Denk Mal an den Bauernkrieg“ von 17.00 bis 18.30 Uhr vor dem Würfelspielhaus Frankenburg und dem Denkmal von Maria Moser eine Reihe von Kurzvorträgen zum Thema „400 Jahre OÖ Bauernkrieg 1626-2026“ statt (bei Schlechtwetter im Pfarrsaal). Thema ist die Wahrnehmung unserer Geschichte. War der Bauernkrieg eine religiöse Volkserhebung oder ein sozialrevolutionärer Befreiungskampf? War er ein illegitimer Aufstand oder ein Kampf gegen die Fremdherrschaft?

Über diese und weitere Aspekte referieren kurz Künstlerin Maria Moser, Landtagsabgeordnete Elisabeth Gneißl, die Schülerinnen Elisabeth Reichinger und Nathalie Stockiinger, Lehrerin Barbara Scheichl und Buchhändler Michael Neudorfer.

Danach soll über die verschiedenen Bedeutungen des Bauernkriegs für das eigene Leben, das eigene Milieu und die Gesellschaft insgesamt diskutiert werden, Würfelspielregisseur Johann Gebetsberger moderiert die Veranstaltung. Für Verpflegung ist gesorgt, das Lamus-Quartett umrahmt musikalisch.

Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk OÖ im Rahmen der oö. Communale 2026 und des internationalen Museumstags OÖ. Titel des mehrteiligen Projekts: „Der OÖ. Bauernkrieg: Meine, deine, unsere Geschichte?“

„Denk Mal an den Bauernkrieg“ in Frankenburg

8. Mai 2026, 17:00 Uhr

Würfelspielhaus, Würfelspielstraße 17

Moderation: Mag. Hans Gebetsberger

Musik: Lamus-Quartett

Eintritt: frei