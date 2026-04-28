Die Business School Vöcklabruck stand am Mittwoch, 22. April 2026, ganz im Zeichen von Digitalisierung und Innovation. Beim digBiz-Award 2026, einem österreichweiten Wettbewerb der Handelsakademien mit Schwerpunkt Digital Business (digBiz), präsentierten Maturant:innen aus ganz Österreich ihre besten Diplomarbeiten. Rund 500 Besucher:innen nahmen an der Veranstaltung teil.

Bereits am Vormittag konnten Interessierte zwischen 10:00 und 13:00 Uhr die Ausstellung der nominierten Diplomarbeiten besuchen. Insgesamt hatten 16 digBiz-Handelsakademien jeweils die beste Diplomarbeit ins Rennen geschickt. Die Projekte zeigten eindrucksvoll, wie praxisnah und innovativ Schüler:innen heute digitale Geschäftsideen, Designs und Programmierlösungen umsetzen.

Der offizielle Festakt begann um 13:30 Uhr mit der Begrüßung durch Direktor Mag. Helmut Hüttmaier. Grußworte kamen unter anderem von Bundesminister Christoph Wiederkehr, MA per Videobotschaft, von Sektionschefin Doris Wagner, MEd, BEd aus dem Bundesministerium für Bildung sowie von Bildungsdirektor Mag. Dr. Alfred Klampfer, B. A. von der Bildungsdirektion Oberösterreich. Durch das Programm führte SQM Mag. Michaela Joeris, für die musikalische Umrahmung sorgte Roland Fuchs.

Besonders Programmpunkte beim diesjährigen digBiz-Award waren der Rückblick auf 25 Jahre digBiz in Österreich und das Jubiläum 75 Jahre Business School Vöcklabruck, zu dem Ehrengast Dkfm. Claudia Schatzl als Ehrengast geladen war. Sie gab einen sachlich fundierten und humorvollen Rückblick auf die IT-Geschichte der Business School Vöcklabruck.

Die Auszeichnungen selbst wurden von einer unabhängigen Fachjury aus Wirtschaft, IT, Innovation und Design vergeben. Dieser gehörten Mathias Fink (Energie AG Oberösterreich), David Leitner (Werbeagentur Die Gipfelstürmer GmbH), Rainer Stadler (Infotech EDV Systeme GmbH) sowie Mag. Eveline Pupeter, vertreten durch Mag. Karin Schaumberger (emporia Telecom GmbH & Co. KG), an.

In der Kategorie „Beste Geschäftsidee“ sicherte sich das Projekt „Helpfix“ der BHAK/BHAS Feldkirch den ersten Platz. Auch das Publikum war überzeugt und verlieh „Helpfix“ zusätzlich den Publikumspreis. Das beste Design präsentierte das Projekt „Brandfluencer“ der BHAK/BHAS Mistelbach, während die Auszeichnung für die beste Programmierung an „SAM – Der Sichere Automatische Medikamentenspender“ der BHAK/BHAS Grazbachgasse ging.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Vertreter:innen aus Bildung, Politik und Wirtschaft, Schulleiter:innen, Lehrkräfte, digBiz-Koordinator:innen, Bürgermeister:innen sowie Repräsentant:innen von WKO und Business-Partnern. Auch der Elternverein und der Partnerverein der Business School Vöcklabruck sowie der Verein der Handelsakademie Digital Business waren anwesend.

Mit dem digBiz-Award 2026 unterstrich die Business School Vöcklabruck einmal mehr ihre Rolle als zentraler Bildungsstandort für digitale Wirtschaftskompetenz im Großraum Vöcklabruck. Gleichzeitig bot sie jungen Talenten aus ganz Österreich eine Bühne für ihre innovativen Ideen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich unter https://digbiz-award-2026.hakvb.at/