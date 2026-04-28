Sieben Lehrerinnen und Lehrer aus der Oberschule Berenbostel (in den Nähe von Hannover), eine Gruppe von 13 Schulleiterinnen und Schulleiter aus Franken und acht Kolleg/innen aus Telfs zu Besuch im BG/BRG Gmunden

Die Kolleginnen und Kollegen aus Berenbostel, selbst aus einer sehr innovativen Schule, interessierten sich sehr für unsere pädagogische Arbeit – insbesondere für unsere Lernbüros (SOLA – Selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten) und das praktische Arbeiten in den naturwissenschaftlichen und kreativen Fächern. Eine ganze Woche lang besuchten die Lehrkräfte den Unterricht in verschiedenen Fächern und den zusätzlichen Angeboten des BG/BRG Gmunden, wie etwa das Kunst- und Wertatelier, die Forscherwerkstatt, Trainingseinheiten der Sportklasse, Musik aktiv,…. Besonders gewinnbringend für die Lehrkräfte beider Schulen war der intensive Austausch und die unterschiedlichen (aber auch ähnlichen) Herangehensweisen an pädagogische Herausforderungen und das Unterstützen der Schüler/innen. So diskutierten wir Konzepte und Umsetzungslösungen, wie Schülerinnen und Schüler sowohl hinsichtlich Leistung und Kompetenzentwicklung als auch im Hinblick auf das gelingende soziale Miteinander gut durch ihre Schulzeit begleitet werden können. Hier fand natürlich auch die umfassende Arbeit des Netzwerks für psychosoziale Gesundheit mit Schwerpunkten wie individuelle Lernbegleitung, „Trüfö“-Zimmer und „Coffee, Cookies and the Cat“ großen Anklang bei unseren Gästen.

Unser Erreichen des Finales (Top 5) der innovativsten Schulen Österreichs weckte auch das Interesse einer Direktorengruppe aus Franken an unserer Schule. Eine Kolleg/innengruppe aus Telfs, die im Rahmen ihres Schulentwicklungsprozesses Leuchtturmschulen in Österreich besuchen, rundeten das umfangreiche Besuchsprogramm ab.