Am 18. Oktober 2025 fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Attnang die Abnahme des Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichens in Gold (FJLA-Gold) statt – der höchsten Auszeichnung, die in der Feuerwehrjugend erreicht werden kann. Mit viel Engagement, Wissen und Teamgeist stellten sich die 117 Jugendlichen den anspruchsvollen Aufgaben in den Bereichen Wissenstest, praktische Übungen, Planspiele, Erste Hilfe und Gerätekunde. Nach intensiver Vorbereitung konnten schließlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Prüfung erfolgreich abschließen und das begehrte FJLA in Gold entgegennehmen. Brandrat Franz Hupf überbrachte in seinen Grußworten die Glückwünsche des Bezirksfeuerwehrkommandos und betonte die hervorragende Ausbildung sowie den großen Einsatzwillen der Jugendlichen: „Ihr habt heute gezeigt, dass ihr bestens auf die kommenden Aufgaben im Aktivdienst vorbereitet seid. Herzliche Gratulation zu dieser großartigen Leistung!“ Ein großer Dank gilt auch dem Bewerterteam unter Leitung von Thomas Höllnsteiner dem Verantwortlichen für Jugendausbildung, den Ausbilderinnen und Ausbildern in den Feuerwehren die diese erfolgreiche Abnahme ermöglicht haben. Das Bezirksfeuerwehrkommando gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zur bestandenen FJLA-Gold-Prüfung und wünscht weiterhin viel Freude und Erfolg im Feuerwehrdienst!