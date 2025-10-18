Ein vorweihnachtlicher Markt in Pinsdorf sorgt am 15. November 2025 für ein besonderes Miteinander. Unter dem Motto „Glanzmomente der Lebensfreude“ veranstaltet Dagmar Feischl eine Benefizaktion zugunsten des 14-jährigen David aus Scharnstein, der an einer degenerativen Muskelerkrankung leidet und regelmäßig ins Krankenhaus zur Therapie gebracht werden muss.

Der Markt findet von 14 bis 18 Uhr in der Aurachtalstraße 96a in Pinsdorf statt und bringt Menschen zusammen, die Gutes tun möchten. Ziel ist es, David und seiner Familie finanzielle Unterstützung zu bieten. Daher wird der gesamte Erlös aus Spenden, Losverkauf und kulinarischen Angeboten direkt an ihn übergeben.

Dagmar Feischl, hauptberufliche Energetikerin, zeigt sich tief bewegt:

„Ich bin überrascht von der Hilfsbereitschaft vieler Menschen, die sich mit mir für den guten Zweck engagieren.“

Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Altmünster, der Familie Thalhammer sowie zahlreichen Freiwilligen unterstützt. Zudem hat sich Pinsdorf bereit erklärt, die Ankündigung zu übernehmen. In den Hallen rund um den Markt findet zusätzlich ein Flohmarkt statt, organisiert von der Familie Thalhammer.

Insgesamt präsentieren 22 Aussteller eine vielseitige Auswahl: von handgefertigten Dekoartikeln über Bachblütenprodukte bis hin zu ätherischen Ölen. Besonders beliebt werden Kosmetika und Parfüms aus österreichischer Produktion sein. Der Schmied Knud Englbrecht aus Stadl Paura zeigt vor Ort seine Kunstwerke – Funken sprühen, wenn Metall Form annimmt und Handwerk lebendig wird.

Auch für die Kinder ist gesorgt: Die Kinderbuchautorin Elisabeth Alexandra Pichlmann aus Vöcklabruck liest aus ihren Werken, begleitet von einer Lichtershow, die kleine Augen zum Leuchten bringt. Weiterhin können die Kinder Briefe an das Christkind schreiben – eine liebevolle Einstimmung auf die Adventszeit.

Für das leibliche Wohl sorgen regionale Spezialitäten: Raclette und gegrillte Steckerlfische vom Salmos werden frisch zubereitet. Begleitet wird das kulinarische Angebot von stimmungsvoller Musik, die eine warme Atmosphäre schafft.

Dagmar Feischl beschreibt ihr Ziel klar: „Ich möchte ein Zauberland für Kinder schaffen und ihnen ein einzigartiges Erlebnis bereiten.“

Der Markt wird zu einem Ort der Begegnung und Herzenswärme. Die Besucher erwartet nicht nur ein vielfältiges Angebot, sondern auch das Gefühl, Teil einer guten Sache zu sein. Infolgedessen entsteht eine Gemeinschaft, die Hoffnung schenkt und Freude weitergibt.

Dieser Markt verbindet Menschlichkeit, Kreativität und Nächstenliebe auf einzigartige Weise. Wer am 15. November dabei ist, wird erleben, wie kleine Gesten Großes bewirken können.

Datum: 15. November 2025

Ort: Aurachtalstraße 96a, Pinsdorf

Zeit: 14:00 – 18:00 Uhr

Kinderlesungen: 14:30, 16:00, 17:30 Uhr

Eintritt: Frei

Ausstellergebühr: Keine