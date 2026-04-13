Die Freude ist groß bei der mitPlan GmbH: Das Unternehmen aus Pinsdorf wurde kürzlich mit dem JULIUS-Award des Wirtschaftsbundes Oberösterreich ausgezeichnet. Diese Ehrung stellt eine besondere Anerkennung für die Leistungen des Betriebs dar und rückt dessen Engagement sowie Qualitätsanspruch in den Mittelpunkt.

MitPlan ist ein renommiertes Ingenieurbüro für Energietechnik, Unternehmensberatung und Meteorologie. Der Name ist dabei Programm: Das Unternehmen unterstützt seine Kundinnen und Kunden bei der Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Autarkie, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Zum Kundenkreis zählen große Unternehmen, KMU, Gemeinden, Regionen und öffentliche Auftraggeber. Darüber hinaus agiert mitPlan als unabhängiger Berater und Fördermanager und ist unter anderem als Energieauditor, Sustainability-Experte, Umweltzeichenberater und Sachverständiger tätig.

Ein besonderer Meilenstein in der Unternehmensentwicklung ist das neue Bürogebäude in Pinsdorf: In den vergangenen zwei Jahren wurde mit viel Engagement ein modernes Niedrigstenergiegebäude im klimaaktiv-GOLD Standard realisiert. Damit unterstreicht mitPlan auch am eigenen Standort den Anspruch, Nachhaltigkeit nicht nur zu beraten, sondern aktiv zu leben.

Mit dem JULIUS-Award werden oberösterreichische Qualitätsbetriebe ausgezeichnet und vor den Vorhang geholt. Unternehmerinnen und Unternehmer leisten mit ihrem täglichenEinsatz einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand im Land. Sie investieren in die Zukunft, schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und stärken damit nachhaltig den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

Der Wirtschaftsbund unterstützt Betriebe aller Größen – vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Großbetrieb – und bringt mit der Verleihung des JULIUS-Awards seine Wertschätzung gegenüber der unternehmerischen Leistung zum Ausdruck. „Als Hommage an unseren Gründervater Julius Raab zeichnen wir oberösterreichische Qualitätsbetriebe mit dem gleichnamigen Award aus“, betont WB-Direktor Mag. Thomas Mitterhauser.

„Der JULIUS-Award steht für Qualität. Wir freuen uns, dass wir bereits zahlreiche Unternehmen im Bezirk Gmunden mit diesem Award auszeichnen konnten“, so WB-Bezirksobmann Martin Ettinger.