Am Frei­tag­abend wur­de die Feu­er­wehr Grün­au im Alm­tal zu einem Brand an der Gebäu­de­fas­sa­de alar­miert, wel­cher rasch auf den Dach­stuhl über­griff und einen Groß­ein­satz der Ein­satz­kräf­te auslöste.

Ins­ge­samt stan­den neun Feu­er­weh­ren mit zahl­rei­chen Kräf­ten im Ein­satz, um die Aus­brei­tung der Flam­men unter Kon­trol­le zu brin­gen. Unter­stützt wur­den sie dabei von Poli­zei und Rettungsdienst.

FF Grün­au im Almtal

Der Brand betraf sowohl die Fas­sa­de als auch Tei­le des Dach­stuhls. Die Feu­er­wehr setz­te einen mas­si­ven Lösch­an­griff ein – sowohl vom Boden als auch über eine Dreh­lei­ter. Zur bes­se­ren Erkun­dung und geziel­ten Loka­li­sie­rung von Glut­nes­tern kam eine Droh­ne mit Wär­me­bild­ka­me­ra zum Einsatz.

139 Per­so­nen im Einsatz

Nach aktu­el­lem Stand gibt es kei­ne ver­letz­ten Per­so­nen. Anga­ben zur Höhe des Sach­scha­dens sind der­zeit noch nicht mög­lich und wer­den nach Abschluss der Erhe­bun­gen erwar­tet. Ins­ge­samt stan­den 139 Per­so­nen im Ein­satz. Aktu­ell befin­den sich noch Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Grün­au und vor Ort, um Nach­lösch­ar­bei­ten durch­zu­füh­ren, wel­che vor­aus­sicht­lich noch bis in den Vor­mit­tag andau­ern wer­den, berich­tet die FF Grünau.