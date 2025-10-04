Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Grünau im Almtal zu einem Brand an der Gebäudefassade alarmiert, welcher rasch auf den Dachstuhl übergriff und einen Großeinsatz der Einsatzkräfte auslöste.
Insgesamt standen neun Feuerwehren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Ausbreitung der Flammen unter Kontrolle zu bringen. Unterstützt wurden sie dabei von Polizei und Rettungsdienst.
Der Brand betraf sowohl die Fassade als auch Teile des Dachstuhls. Die Feuerwehr setzte einen massiven Löschangriff ein – sowohl vom Boden als auch über eine Drehleiter. Zur besseren Erkundung und gezielten Lokalisierung von Glutnestern kam eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.
139 Personen im Einsatz
Nach aktuellem Stand gibt es keine verletzten Personen. Angaben zur Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht möglich und werden nach Abschluss der Erhebungen erwartet. Insgesamt standen 139 Personen im Einsatz. Aktuell befinden sich noch Einsatzkräfte der Feuerwehr Grünau und vor Ort, um Nachlöscharbeiten durchzuführen, welche voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern werden, berichtet die FF Grünau.