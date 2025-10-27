Der beliebte Bücherflohmarkt der Pfarrbücherei Attnang startet wieder durch!

Hier können Sie nach Herzenslust stöbern, ein breites Sortiment an Büchern und Spielen hat der Leiter der Pfarrbücherei, Josef Schmidt, mit seinem Team über die letzten zwei Jahre angesammelt.

Darunter befinden sich Klassiker ebenso wie das eine oder andere Lieblingsbuch aus der Kindheit.

In netter Gesellschaft können Sie den Bücherflohmarkt bei Kaffee und Kuchen oder bei Gulasch und einem kühlen Bier ausklingen lassen.

Das Team der Pfarrbücherei freut sich über Ihren Besuch!

Samstag, 15. November 14:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 16. November 100:00 bis 12:00 Uhr

Pfarrheim Attnang, Keplerstraße 2, 4800 Attnang-Puchheim