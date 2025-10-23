Im heurigen Jahr haben wir – der Kiwanis Club – einen Kunst-Koch-Kalender mit regionalen Künstlern und unseren Rezepten für köstliche Torten und Kuchen erstellt. Wiederum werden alle Einnahmen für die bedürftigen Kinder und Familien verwendet. Zur Präsentation des Kalenders und der Kunstwerke haben wir uns diesmal eine „Bewegte Vernissage“ einfallen lassen. Diese wird am Freitag, 14.11.2025, 14-21 Uhr in der Hinterstadt Vöcklabruck stattfinden, wo unsere süßen Köstlichkeiten angeboten, der Kalender präsentiert und die Kunstwerke in verschiedenen Geschäften bestaunt und auch gekauft werden können. Wir werden damit die Hinterstadt/Innenstadt beleben, nette Begegnungen ermöglichen und unseres Koch-Kunst-Kalenders zum Verkauf anbieten. Viele Geschäfte haben sich auch etwas Besonderes einfallen lassen.