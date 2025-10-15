Am 12. Oktober lud die Gemeinde Pinsdorf alle im Gemeindegebiet ansässigen Ehejubilare zu einer besonderen Feier ein. Zahlreiche Paare folgten der Einladung, darunter silberne, goldene, diamantene und mit 67,5 Jahren sogar ein steinernes Hochzeitspaar, ein Tag voller Erinnerungen, gemeinsamer Geschichten und des ein oder anderen Tränchens.

Den Auftakt bildete eine feierliche Messe, geleitet von Gerhard Pumberger welche Raum für stille Momente und Dankbarkeit bot.

Anschließend wurden Erinnerungsfotos gemacht, und bei einem Glas Sekt stießen die Jubilare auf die vielen gemeinsam erlebten Jahre an.

Bevor es auf Einladung der Gemeinde zum gemütlichen Ausklang ins Gasthaus Moshammer ging, überreichte Bürgermeister Berchtaler den Jubelpaaren feierlich eine Urkunde als Erinnerung. Besondere Freude bereiteten auch die von der Lebenswelt Pinsdorf handgefertigten Hochzeitsanstecker, ein kleines Präsent als Symbol für die große Geschichte jedes einzelnen Paares.