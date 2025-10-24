Wenn zwei österreichische Musikvirtuosen gemeinsame Sache machen, darf man auf jeden Fall gespannt sein!

Diknu Schneeberger zählt weltweit zu den bedeutendsten Gitarristen in der Tradition des Gypsy-Swing. Christian Bakanic kehrte als profilierter Jazz- und Klassik-Akkordeonist zu seinen volksmusikalischen Wurzeln zurück.

Ergänzt von Julian Wohlmuth an der Rhythmusgitarre und Matin Heinzle am Komtrabass, verzaubert das Quartett mit erfrischendem „Alpin-Swing“ – einer gelungenen Mischung aus Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neuer Volksmusik, die das Publikum turbulent wie auch sanft durch den Abend schweben lässt…

Wann: 13.11.2025 | 19:30 Uhr

Wo: 4kanter Gampern

Eintritt: 28,–/23,– sowie 50% für Beeinträchtigte