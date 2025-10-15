Attnang-Puchheim. Es war ein Abend, der ganz im Zeichen des Sports, der Gemeinschaft und der Anerkennung stand: Am 10. Oktober 2025 wurden im Festsaal der Landesmusikschule die Sportehrenzeichen der Stadt Attnang-Puchheim verliehen.

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung durften zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre, die mit Leidenschaft das Vereinsleben in Attnang-Puchheim prägen, ihre Urkunden sowie kunstvoll gestaltete Phönix-Statuen in Gold, Silber und Bronze als Symbol für Aufstieg, Kraft und Energie entgegennehmen.

Die höchste Auszeichnung, das Sportehrenzeichen in Gold, ging heuer an:

Helmut Weißböck (Judosportzentrum Attnang-Puchheim),

(Judosportzentrum Attnang-Puchheim), Dietmar Ematinger (Obmann SPORTUNION BSV Attnang/Vöcklabruck),

(Obmann SPORTUNION BSV Attnang/Vöcklabruck), Andreas Reiter (Tennis, SPORTUNION BSV Attnang/Vöcklabruck)

(Tennis, SPORTUNION BSV Attnang/Vöcklabruck) Dominik Altmann (Tischtennis, SPORTUNION BSV Attnang/Vöcklabruck – nicht anwesend).

Auch die ASKÖ Sportschützen Attnang/Vöcklabruck freuten sich über zahlreiche Auszeichnungen – ein verdienter Lohn für viele Jahre Training, Disziplin und beeindruckende Wettkampferfolge.

Mit coolen Klängen der Band Taxless, der charmanten Moderation von Hannes Müller und einem kleinen Imbiss klang der Abend in angenehmer Atmosphäre aus. Lachende Gesichter, stolz getragene Vereins-Shirts sowie persönliche Gespräche machten deutlich: Sport verbindet – über Generationen, Disziplinen und körperliche Grenzen hinweg.