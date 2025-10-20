Nach mehreren Wochen intensiven Trainings konnten 19 Feuerwehrleute der Feuerwehr Tiefgraben am Dienstag 14.10.2025 die Branddienstleistungsprüfung in Silber und Bronze erfolgreich absolvieren.

Branddienstleistungsprüfung vertieft Kenntnisse

Die Leistungsprüfung wurde vom Hauptbewerter Roland Steininger und den Bewertern Daniel Weber; Walter Hemetsberger und Willi Feichtinger abgenommen. Die Leistungsprüfung Branddienst ist ein Mittel zur Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse der Tätigkeiten in der Tanklöschgruppe um ein geordnetes, sicheres und zielführendes Zusammenarbeiten beim Löscheinsatz zu gewährleisten. Ein Fokus wird dabei auf Gerätekunde, die Lageerkundung und Befehlsgebung, sowie sicheres praktisches Arbeiten gelegt.

Alle drei Gruppen bestehen die Prüfung

Alle Tiefgrabener Gruppen konnten die gestellten Anforderungen aus dem Bereich Gerätekunde und die durchzuführenden Löschangriffe in der Sollzeit meistern und somit die Branddienstleistungsprüfung erfolgreich bestehen.

Kommandant Johannes Schwaighofer zeigte sich sehr erfreut über das erfolgreiche Resultat:

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir die Prüfung positiv abschließen konnten. Speziell die gemeinsame Vorbereitung und die gute Kenntnis aller Geräte im Tanklöschfahrzeug erhöhen die Schlagkraft unserer Wehr. Ein großes Danke auch an das faire Bewerterteam!“