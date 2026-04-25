Am Freitagnachmittag ist in St. Lorenz eine Kuh in den Mondsee geraten und musste von Einsatzkräften gerettet werden. Das Tier war bereits erschöpft und rund 50 Meter vom Ufer entfernt. Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei standen gemeinsam im Einsatz, um die Kuh zurück an Land zu bringen.

Tier im Wasser entdeckt

Der Vorfall ereignete sich am 24. April 2026 gegen 14:20 Uhr im Bereich Schwarzindien am Mondsee. Ein Landwirt verständigte die Einsatzkräfte, nachdem ihm eine Kuh davongelaufen war und sich schließlich im See befand. Beim Eintreffen der Polizei konnte das Tier etwa 50 Meter vom Ufer entfernt im Wasser gesichtet werden.

Gemeinsame Rettungsaktion

Mithilfe eines Polizeibootes sowie der Unterstützung der Feuerwehr gelang es, die bereits erschöpfte Kuh in Richtung Ufer zu treiben. Gemeinsam mit der Wasserrettung wurde das Tier schließlich aus dem See geborgen. Nach der erfolgreichen Rettung konnte die Kuh wieder ihrem Besitzer übergeben werden, berichtet die Polizei.