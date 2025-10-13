Im September in Redl und im Oktober in Mondsee fanden zwei Verkehrsregler-Ausbildungen statt, bei denen insgesamt 46 neue Verkehrsreglerinnen und Verkehrsregler geschult wurden. Der theoretische Teil der Ausbildung wurde von Gruppeninspektor Christian Mayerhofer und Revierinspektor Martin Leitner in den jeweiligen Feuerwehrhäusern vermittelt. Anschließend konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Erlernte in der praktischen Ausbildung auf von der Behörde freigegebenen Straßenabschnitten umsetzen und vertiefen. Die Bedeutung dieser Ausbildung für die Feuerwehren kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Nur durch qualifiziertes Personal ist eine sichere und effiziente Verkehrsregelung bei Einsätzen möglich. Alle 46 Kameradinnen und Kameraden haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein besonderer Dank gilt den Freiwilligen Feuerwehren Redl und Mondsee für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie den beiden Polizeibeamten für ihre engagierte Durchführung der Ausbildung.