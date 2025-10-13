Mit einem Rückblick auf 2024-2025 fand am Sonntag 12.10.2025 die Jahreshauptversammlung des Kameradschaftsbundes Gschwandt in der Volksschule Gschwandt statt. Obmann Franz Wampl konnte in seinen Begrüßungsworten auch Bürgermeister Fritz Steindl, die Obfrau der Goldhaubengruppe Gschwandt Barbara Reiter, Gmundens Bezirksobmann KB Walter Drack, Obmann KB Ohlsdorf Franz Aimer, Stv. Obmann KB von Kirchham Thomas Pflügl und natürlich alle Vorstandsmitglieder und Kameradinnen und Kameraden recht herzlich begrüßen.

Nach dem Totengedenken folgten die Berichte des Schriftführers, des Kassier und des Obmannes. „Ein erfolgreiches Jahr 2024/2025 liegt hinter uns. Wir konnten und durften viele gemeinsame und schöne Stunden miteinander auf verschiedenen Veranstaltungen und Ausflügen verbringen. Eine besondere Herausforderung war das 160 Jahre Jubiläum des Kameradschaftsbundes Ortsgruppe Gschwandt, zu der viele Ortsgruppen gekommen waren, zu dem wir ein wahres Jubelfest feiern konnten. Ein derartiges Fest kann nur durch viele helfende Hände durchgeführt werden und für das möchte ich mich bei ALLEN herzlich bedanken. Auch an meine Vorstandsmitglieder ein Dankeschön für die hervorragende Arbeit. Auch die Zahl der Mitglieder unseres Kameradschaftsbundes ist wieder gestiegen. Zudem konnten einige junge Mitglieder gewonnen werden. Dies ist äußerst erfreulich!“, so Obmann Franz Wampl in seinen Ausführungen.

Es folgten dann einige Ehrungen. Eine besondere Ehrung erfolgten an Karl Vichtbaur und an Kurt Viertbauer, Obmann des Pens. Verbandes Gschwandt für sage und schreibe 50. jährige Mitgliedschaft beim Kameradschaftsbund Gschwandt. Mit Grußworten der Ehrengäste konnte Franz Wampl dann die Generalversammlung offiziell schließen und zu einem anschließenden Umtrunk mit Jause herzlich einladen.