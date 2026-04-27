Wochenlang üben, proben, üben und nochmals üben! Dies war die Vorbereitung auf den großen Tag der Konzertwertung am Samstag 18.4.2026 in Kirchdorf. Mit einem Klangkörper von 58 Musikerinnen und Musikern machte sich der Musikverein Gschwandt auf den Weg in den Nachbarbezirk. Die Spannung war groß, die Nerven knapp vor dem Zerreißen und dann waren die Gschwandtner dran. Sie gaben alles und das machte sich auch bezahlt.

Mit einem Kapellmeister wie Luki Lahninger kann ja nichts schiefgehen. Die Präsentation war hervorragend und fehlerlos. Das überzeugte auch die Bewerter, die mit 90,83 Punkte ein enorm hohes Ergebnis abgaben. Mit Empfang der Goldmedaille war ein Traumziel erreicht, dieser Erfolg war aber nur durch totalen Einsatz und Begeisterung für die Musik möglich.

„Wir sind stolz auf diese großartige Leistung und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen meinen Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung zu diesem Erfolg beigetragen haben“, so Kapellmeister Lukas Lahninger im Gespräch bei der Siegesfeier im Gasthaus Rablschenke in Gschwandt, wo natürlich kräftig auf die Goldene angestoßen wurde.