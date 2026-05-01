Traditionsgemäß wurde wie in vielen Orten auch in Gschwandt von der Gemeinde Team Gschwandt und mit Hilfe der Landjugend am 30.4.2026 am Ortsplatz der Maibaum mit Manneskraft aufgestellt. Mittels verschieden langer Holzstangen und unter Anleitung von zwei Profis mit jahrelanger Erfahrung wurde der Maibaum Meter für Meter angehoben, bis er kerzengerade in der Verankerung stand und befestigt werden kann. Da starker Wind bestand, hat man zur Sicherung des Baumes und Sicherheit von Mensch und Leben einen LKW Kran mit Gurt am Baum angebracht. Das Aufstellen wurde aber zur Gänze von den Männern der Landjugend durchgeführt!

Für entsprechende Stimmung sorgten hunderte Besucher und der Musikverein Gschwandt unter Leitung von Stadtführer Wolfgang Wampl. Die Schweiß treibende Arbeit wurde mit Doppelliterspenden von Bgm. Fritz Steindl etwas erleichtert. Die vielen Zuschauer konnten sich bei Speis und Trank bei der Ausschank, die vom Team Gschwandt OÖVP durchgeführt wurde, stärken. Nach 1,5 Stunden konnte gejubelt werden. Der Maibaum steht fest verankert am Dorfplatz Gschwandt und wird bis 31.5.2026 diesen Platz verschönern. Ein toller Brauch, der zum Jahresablauf gehört und das Brauchtum sowie die Tradition aufrecht hält.