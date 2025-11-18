Ein schwerer Forstunfall hat sich Dienstagfrüh in Attnang-Puchheim ereignet. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am 18. November 2025 gegen 08:00 Uhr im Gemeindegebiet von Attnang-Puchheim. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden war in einem Waldstück mit Forstarbeiten beschäftigt.

Als der Mann einen Baum fällen wollte, brach dieser auseinander und fiel dabei auf den 22-Jährigen. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, so die Polizei.