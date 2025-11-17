Attnang-Puchheim. Am ersten Adventwochenende verwandeln sich Schloss und Schlosshof Puchheim wieder in ein einzigartiges stimmungsvolles Ambiente. Der Adventmarkt öffnet am Samstag, 29. November von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. November von 10 bis 18 Uhr seine Pforten.

Die Genussmeile im Schlosshof bietet alles, was das kulinarische Herz bzw. der Magen begehren. Passend zum Bratwürstelsonntag gibt’s natürlich Bratwürstel, aber auch viele andere Leckereien wie Raclette, frische Pofesen, warme Getränke aller Art und noch viel mehr.

Wer es gemütlich und warm bevorzugt, der kann in einem der beiden Kaffeehäuser verweilen. Im Maximilianhaus laden die Kinder der Volksschule Puchheim mit den Ministranten zu Kaffee und Kuchen, in der Landesmusikschule übernimmt dies die 1. OÖ. Hubertusmusik.

Der Torismusverband hat sich gemeinsam mit der Stadtgemeinde und der Pfarre wieder tolle Highlights überlegt. Unter anderem lockt heuer am Samstag eine Fotobox, wo jeder kostenlos ein weihnachtliches Foto mit seinen Liebsten machen lassen kann. Am Sonntag kann jeder ein weihnachtliches Foto mit dem Hausruckwald-Team im Schlosshof schießen.

Musikalisch gibt’s rund um die Uhr wieder die unterschiedlichsten Ensembles, die Palette reicht von Alphornbläsern über Chöre bis zu den Kindern der Landesmusikschule.

Für die jüngsten Besucher dreht der Nikolaus ab 16 Uhr seine Runden, Alpakas können bestaunt werden, in der Keksbackstube kann fleißig mitgebacken werden und eigene Nikolaussackerl können bedruckt werden.

Unzählige Aussteller bieten ihre wunderbaren Produkte zum Verkauf an. Hier legt das Organisationsteam immer besonderes Augenmerk auf echtes Handwerk, Kreativität und Qualität. Einige Künstler werden wieder live malen, drechseln, Glas blasen u.v.m.

Der Eintritt beträgt 3 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Im Eintritt ist heuer ein kostenloses Weihnachtsfoto inkludiert.