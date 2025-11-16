Am Samstag kam es in St. Wolfgang zu einer Serie von Verkehrsunfällen, die von einem alkoholisierten Autofahrer ausgelöst wurden. Der 29-jährige Kleinbuslenker richtete entlang der Schwarzenseestraße erheblichen Sachschaden an.

Kollisionen entlang der Schwarzenseestraße

Der Unfalllenker war gegen 03:00 Uhr auf der L1293 Schwarzenseestraße unterwegs, als er im Bereich der Ortschaft Weinbach zunächst zwei Straßenleitpflöcke rammte. Rund 100 Meter weiter überfuhr er sowohl einen metallenen Straßenkilometer als auch einen weiteren Leitpflock und verursachte dabei einen Flurschaden.

Weitere Schäden nach Abkommen von der Fahrbahn

Im weiteren Verlauf kam der 29-Jährige linksseitig von der Straße ab. Dabei beschädigte er einen Holzzaun sowie einen weiteren Leitpflock. Anschließend fuhr der Mann über eine Böschung, wobei herumfliegende Teile auch einen am Parkplatz abgestellten Kleinbus trafen und beschädigten.

Ausforschung des Lenkers am Vormittag

Nach den nächtlichen Vorfällen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zu seiner Wohnadresse fort. Die Polizei konnte den Mann im Zuge der Ermittlungen am Vormittag ausforschen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,9 Promille.

Quelle: LPD OÖ