„Wochenlange Vorbereitung vor Ort, Termine über Termine und dann war es soweit“, so Patricia Höller zu ihrem einzigartigen Vorweihnachtsmarkt beim Tierweltmuseum im Aurachtal/Pinsdorf. Um Punkt 16:00 Uhr öffnete ein wirklich einzigartiges Erlebnis – der Vorweihnachtsmarkt von 14. bis 16.11.2025. Am ersten Tag hatte man die Chance alle Kunsthandwerke ohne Gedränge zu bewundern und zu erwerben. Die Aussteller freundlich, auskunftsbereit und noch voller Tatendrang. Auch am Genussplatzl nicht all zu große Wartezeit und die verschiedensten Schmankerl und Getränke zu moderaten Preisen. Gegen 18.00 Uhr füllte sich der Weihnachtsmarkt zusehends und die Spannung auf den Auftritt „D`grantigen Rotzbuam“ bei der Perchten Show wuchs von Minute zu Minute. Mit einer Geschichte über Hexen, Krampus und Perchten begann die Show, wo die Hexe und ein gefangener Krampus in den Hauptrollen vorkamen. Und dann stürmten die finsteren Gestalten den Platz. So mancher Zuschauer wurde auch gefangen und mit den Ruten etwas „versohlt“ und ihm so die „Schneid abgekauft“! Am Ende waren die Krampusse wieder friedlich und zu Fotos bereit.

Am Samstag und auch Sonntag ging es ab 14:00 Uhr wieder weiter mit dem Vorweihnachtsmarkt. Am Samstag 19:00 Uhr gab es eine Feuershow von Franz Treml, in der Kinderecke trat ein Zauberer auf und musikalische Begleitung mit der „Wüdschodn Musi“ versprach gute Unterhaltung. Auf alle Fälle lohnte sich ein Besuch des „Einzigartigen Vorweihnachtsmarkt“ bei Patricia Höller mit ihrem fleißigen Team!