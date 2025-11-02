Beim Heimspiel am 1.11.2025 in der MUKI Eisarena Gmunden trafen die Gmundner Haie auf den HDK Maribor/Slowenien. 400 begeisterte Eishockeyfans waren ins Haifischbecken gekommen und erlebten ein spannendes Eishockeyspiel auf sehr hohem Niveau. Vorweg: Die Cam4Dent Sharks Gmunden sind derzeit in der ÖEL das Maß aller Dinge. Mit einem 6:1 Sieg am heutigen Abend bedeutet dies 4 Spiele, 4 Siege, klare Tabellenführung mit 12 Punkte, eine Tordifferenz von 15:4 Treffer, vor dem KSV mit 7 Punkte und 9:9 Tore auf Platz 2.

Bei der heutigen Begegnung ließ das Shark Team unter Trainer Gregor Baumgartner keine Zweifel offen. Ein Heimsieg musste her. Und dies in beeindruckender Weise. Im ersten Drittel stürmten beide Mannschaften um die Wette. Die Gmundner Haie hatten aber fast immer die „Nase“ vorne und waren durch Marc-Andre DORIAN in der 7. Spielminute und Dominik STÖTTNER in 15. Minute erfolgreich. Zwei tolle Tore die mit Jubel in der Halle gefeiert wurden. Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Adi DRNDA in der 18. Minute kam überraschend und wäre durchwegs vermeidbar gewesen.

Ab Beginn des zweiten Spielabschnittes zeigten die Cam4Dent Sharks dann, dass der amtierende Meister nicht umsonst aus Gmunden kommt. Rollende Angriffe am laufenden Band wurden durch Tore von Paul ONETZEDER in der 32. Spielminute und 5 Minuten später durch Elias KOLLER zum Spielstand von 4:1 belohnt. In der zweiten Drittelpause gab es wieder für das Publikum das beliebte Puckwerfen mit tollen Preisen.

Im letzten Drittel klingelte es bereits 33 Sekunden nach Anpfiff durch einen Treffer von Andre FLATSCHER nach Assist von Alwin SCHUSTER. In der 46. Spielminute war Nicolai OBOJES in Puckbesitz, Abspiel zu Ian MOTIL, der sieht Andre FLATSCHER frei, Pass und unhaltsam netzte der zum 6:1 ein. Der Jubel in der Halle war grenzenlos. Ein eher unschönes Foul an Basti SZIEBER brachte noch eine „handfeste Showeinlage“ für das Publikum und wurde für beide Spieler mit einer Spieldauer Disziplinarstrafe geahndet. Am 6:1 Heimerfolg und der souveränen Tabellenführung war aber nicht mehr zu rütteln.

„Meine Cracks haben heute toll gekämpft und für die Ränge ansehnliches Eishockey gezeigt. Leider wurden aber auch zwei wichtige Spieler unserer Mannschaft im Laufe der Begegnung verletzt. Zum Sieg gratuliere ich herzlich, wir sind am richtigen Weg, dürfen aber keinesfalls überheblich werden. Jeder unserer Gegner in der Ostgruppe kann uns schlagen und wird dies auch versuchen. So am kommenden Wochenende auch der KSV Kapfenberg in der Auswärtspartie am Samstag 8.11.2025. Einen Tag darauf am Sonntag 9.11.2025 empfangen wir dann in der MUKI Eisarena den ATSE Graz. Ein hartes Wochenende für mein Team, dass alle Kraftreserven fordern wird. Unterstützung hoffen und erwarten wir uns von unseren treuen Eishockeyfans am Sonntag im Haifischbecken!“, so Trainer Gregor Baumgartner nach der heutigen Begegnung.