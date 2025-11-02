Es ist wieder so weit! Ein wohl einzigartiger Vorweihnachtsmarkt so wie es früher einmal war findet von 14. – 16.11.2025 beim Tierweltmuseum von Patricia HÖLLER im Aurachtal/Pinsdorf statt. Nur ausgesuchtes Kunsthandwerk, Genussplatzerl mit Köstlichkeiten aller Art, am Freitag ein großer Perchtenlauf der „D`Grantigen Rotzbuam“ um 19:00 Uhr, Samstag 15.11.2025 eine großartige Feuershow von Franz Treml, der auch am Sonntag 16.11.2025 zaubern wird, musikalische Umrahmung durch die „Wüdschodn Musi“ und und und!

Ein großer Parkplatz und auch ein Shuttlebus vom Ortszentrum Pinsdorf steht zur Verfügung! Tauchen Sie in die Vorweihnachtszeit ein und verbringen Sie ein paar schöne Stunden im Vorweihnachtsmarkt in Pinsdorf. Die Veranstalter und „Standler“ freuen sich auf viele Besucher.