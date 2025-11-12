Attnang-Puchheim. Unter dem Motto „Österreichische Schmankerl“ wurde am Samstag der diesjährige Brunch der Vielfalt veranstaltet. Die Projektgruppe „Lebenswertes Attnang-Puchheim“ lud diesmal gemeinsam mit dem Trachtenverein D’Greanwaldler von 9 bis 12 Uhr zum gemütlichen Beisammensein ins Pfarrheim Attnang ein.

Die Mitglieder des Trachtenvereins sorgten mit österreichischen Schmankerln wie Guglhupf, Linzer Schnitten, Germstriezel, hausgemachte Marmeladen und Müsli bis hin zu selbstgemachten Aufstrichen, Käse und Speck für einen regelrechten Gaumenschmaus.

Neben dem Frühstücks-Genuss haben die Besucher Zeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. In ungezwungener Atmosphäre können so kulturübergreifend neue Kontakte geknüpft werden.