In Gmunden ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren gekommen, nachdem ein Dachstuhl eines historischen Mehrparteienwohngebäudes in Vollbrand stand.

Kurz nach 03:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand im Dachbereich eines Wohngebäudes im Zentrum von Gmunden alarmiert. Binnen kurzer Zeit breitete sich das Feuer auf den gesamten Dachbereich des historischen und ersten Angaben zufolge erst relativ kürzlich sanierten Gebäudes aus.

Die Feuerwehr forderte nach und nach weitere Kräfte an, sodass in Summe Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren mit drei Drehleitern beziehungsweise Hubrettungsgeräten im Einsatz standen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder loderten Flammen aus dem verwinkelten Dachbereich.

Die Wohnungsmieterinnen beziehungsweise Wohnungsmieter konnten sich ersten Angaben nach allesamt unverletzt in Sicherheit bringen. Das Rote Kreuz war dennoch vor Ort, ebenso mehrere Streifen der Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache noch in der Nacht begonnen. Die Esplanade ist derzeit im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Die Traunseetram beziehungsweise Straßenbahn unterbrochen.

