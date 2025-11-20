Wir dürfen dankbar und zufrieden auf unsere Bewegte Vernissage am 14.11.2025 zurückblicken, wo der Kiwanis Koch- und Kunstkalender präsentiert und die Hinterstadt belebt wurde. Die Besucher wurden mit den auf den Rückseiten angeführten 24 Backwerken und Getränken kulinarisch verwöhnt. Die Kalender sind nach wie vor in den Geschäften in der Hinterstadt und im Geschäft Dekor Berger, Graben 3, 4840 Vöcklabruck, erhältlich. Alle Einnahmen kommen bedürftigen Kindern in der Region zu Gute.
