Am Sonntag, 16.11.2025, waren die Feuerwehren, das Rotes Kreuz, die Wasserrettung und die Polizei gemeinsam mit den Vereinen des Mondseelandes ausgerückt, um den neuen Pfarrvikar Prälat Hans Holzinger offiziell zu begrüßen.

Nach rund 12 Monaten ohne fixen Pfarrer in Mondsee wurde Prälat Hans Holzinger an diesem sonnigen Sonntag in sein Amt eingeführt und von Bevölkerung, Einsatzorganisationen und Vereinen willkommen geheißen. Der ehemalige Probst von Sankt Florian ist seit 1. November 2025 in der Pfarrgemeinde als Pfarrvikar tätig.

In der voll besetzten Basilika freute sich Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer bei seiner Ansprache, endlich wieder einen Pfarrer im schönen Mondseeland zu haben. Diese Freude teilten die hunderten Teilnehmer der Amtseinführung.