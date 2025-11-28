GMUNDEN/VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Seit 25. November wehen vor den drei Standorten des Salzkammergut Klinikums in Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl orange Fahnen. Sie weisen auf die weltweite Kampagne „Orange the World“ hin, die bis 10. Dezember läuft und auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen soll.

Die Klinischen Sozialarbeiterinnen DSA Maria Fitzinger, MA (li.), sowie DSA Claudia Hoyer-Treml, MA, informierten zum Auftakt BesucherInnen, PatientInnen und MitarbeiterInnen über geplante Aktivitäten und verteilten Ansteckbuttons und kleine Aufmerksamkeiten wie Kugelschreiber oder Naschereien an Interessierte.

Zudem hängen in diesen 16 Tagen an allen drei Klinikums-Standorten Abzüge der bekannten Fotoausstellung „Siolence“ der österreichischen Fotografin Elfie Semotan. Die Geschichten hinter den Fotos von Gewaltopfern können BetrachterInnen mittels QR-Code über Tonaufnahmen erfahren.