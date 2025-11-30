Die Feuerwehr Grünau im Almtal wurde Sonntagvormittag zu einer Tierrettung am Almsee alarmiert. In der Nacht war der Bereich rund um einen Schwan vollständig zugefroren. Das Tier konnte sich aufgrund der rutschigen Eisschicht nicht selbst befreien.

Erste Rettungsversuche mittels Wathosen durch Polizei und Feuerwehr blieben erfolglos. Daher wurde entschieden, das Rettungsboot der Feuerwehr Grünau im Almtal nachzualarmieren.

Schließlich gelang es, das Eis in Richtung Ufer aufzubrechen und den Schwan dorthin zu treiben. Am Ufer wurde er eingefangen, von Wildtierbiologen untersucht und anschließend wieder in die Freiheit entlassen, berichtet die FF Grünau.