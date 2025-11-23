Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Guggenberg zu einem Auffahrunfall auf die B154 Mondsee Straße Höhe Irrseeblick alarmiert.

Beim Unfall waren Betriebsmittel ausgetreten. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und verbrachte die Unfallfahrzeuge auf eine Seitenstraße. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnten längere Verkehrsverzögerungen verhindert werden und die B154 rasch wieder behinderungsfrei geöffnet werden. Der Einsatz für die 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnte nach rund 75 Minuten beendet werden, berichtet die Feuerwehr.