Mit Mai hält in Altmünster ein modernes Parksystem Einzug: Beim Schweizerhof sowie bei den Parkflächen Solarbad 1 und 2 wird das Parken künftig vollständig digital abgewickelt. Schranken und klassische Parkscheine gehören damit der Vergangenheit an.

Das neue System setzt auf automatische Kennzeichenerfassung. Fahrzeuge werden bei der Ein- und Ausfahrt registriert, die Abrechnung erfolgt im Anschluss bequem und bargeldlos. Bezahlt werden kann entweder direkt am Automaten mit Bankomatkarte, über die App EasyPark oder online innerhalb von 24 Stunden nach der Ausfahrt.

Wichtig für Nutzerinnen und Nutzer: Eine App ist nicht zwingend erforderlich. Die Bezahlung kann auch ganz unkompliziert am Automaten erfolgen.

Übersichtliche Tarife

Die Gebühren sind klar gestaffelt: Die erste halbe Stunde ist kostenlos. Für eine Stunde werden 1,20 Euro fällig, die Tageskarte kostet 8 Euro. Für regelmäßige Besucherinnen und Besucher gibt es eine Saisonkarte um 35 Euro, die ebenfalls online erhältlich ist. Die Tarife gelten für mehrspurige Kraftfahrzeuge.

Für Menschen mit Beeinträchtigung stehen eigene, kostenlose Parkplätze außerhalb der Tarifzone zur Verfügung.

Mit der Umstellung auf digitales Parken setzt die Gemeinde auf mehr Komfort und einen reibungsloseren Ablauf – besonders in der stark frequentierten Sommersaison rund um das Solarbad und den Traunsee.