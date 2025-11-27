Der Kärntner Chor SKU Nockxsang aus der Region rund um die Nockberge und den Millstättersee ist am 13. Dezember 2025 um 16:30 Uhr in der Pfarrkirche Gschwandt mit der musikalischen Erzählung „Weihnacht werd“ zu hören. Bisher war das Stück nur in Kärnten zu hören – nun kommt es nach Oberösterreich!

2016 begeisterte der gemischte Chor unter der Leitung von Heidrun Zimmermann bereits das Publikum in Gschwandt. Da sich auch der Chor in Gschwandt sehr wohl fühlte, kommen die ca. 25 Sängerinnen und Sänger heuer im Advent wieder für ihren Chorausflug auf Besuch und präsentieren ihre weihnachtliche CD. Wunderschöne Texte, stimmungsvolle Lieder und tolle Bilder von Horst Dumel lassen bestimmt weihnachtliche Stimmung aufkommen. Grund für die Verbindung nach Gschwandt ist, dass die Chorleiterin 2008/09 ein Volontariat im Projekt FAMUNDI in Bolivien machte, das von Pfarrassistentin Anna-Maria Marschner gegründet wurde.

Eintritt: Freiwillige Spenden, Dauer ca. eine Stunde. Am Sonntag, 14. Dezember 2025 um 9 Uhr gestaltet der SKU Nockxsang Chor nochmals mit ihrem Gesang den Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Gschwandt mit. Mehr über den Kärtner Chor unter: https://www.sku-nockxsang.com/