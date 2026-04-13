Bei frühlingshaften Wetter fand am Sonntag 12.4.2026 die Marterlroas des Heimat&Kulturvereines Gschwandt statt. Besucht wurden von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einige der liebevoll restaurierten Marterl in der Gemeinde Gschwandt. Tradition und Geschichte gehört aufrecht erhalten und dies geschieht gerade bei derartigen Veranstaltungen wie der Marterlroas in Gschwandt. Hier wurde in einem Buch des Heimat&Kulturvereines fast alle Marterl und Gedenkstätten festgehalten. In liebevoller Kleinarbeit hat in den letzten Jahren der Heimat- und Kulturverein die Kulturschätze in Form der Marterl teilweise unter dem damaligen Obmann Rupert Helmberger und „Chefrestaurator Rudi Holzinger“ restauriert, Instand gesetzt und in einem Buch verewigt.

Heute konnten ein Teil dieser Juwele in der 5. Marterlroas des Heimat&Kulturvereines geschichtlich durchwandert werden und mit den geschichtlichen Texten durch Magdalena Lahninger und Bernadett Hummer auch erklärt werden. Auch der Obmann des H6K Vereines Mathias Buchinger war bei den vielen „Marterlroasern“ dabei und gab Auskunft über die vielen Besitzer und Errichter der Kulturschätze. Derartige gut organisierte Veranstaltungen tragen wesentlich zur Erhaltung der Geschichte in den Gemeinden bei. Und da ist sicherlich die Gemeinde Gschwandt mit ihrem Heimat&Kulturverein ein großer Vorreiter! 2026 ist bereits die 6. Marterlroas in Vorbereitung.