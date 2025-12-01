Attnang-Puchheim. Tief betroffen haben wir die Nachricht vom Ableben von Konsulent Ernst Hamberger erhalten. Er ist am Montag, den 24. November 2025 im 79. Lebensjahr für immer von uns gegangen.

Ein Leben für die Kunst ….. so könnte sein Lebenswerk betitelt werden.

Die Galerie Schloss Puchheim darf als sein „Baby“ bezeichnet werden. Ernst war immer kunstaffin und hatte den frühen Wunsch, auch in Attnang-Puchheim eine Galerie ins Leben zu rufen.

Dabei stieß er bei unserem damaligen Bürgermeister Ludwig Glaser auf offene Ohren. Gemeinsam wurde nach passenden Räumlichkeiten gesucht – diese haben sich im Turm des Schlosses Puchheim gefunden. Nach Sanierungsmaßnahmen wurde die „Galerie Schloss Puchheim“ am 8. Oktober 1993 feierlich eröffnet und seitdem wirkte Ernst Hamberger mit einem Team aus fleißigen Helfern in seiner Galerie im Sinne der Stadtgemeinde.

Unzählige namhafte Künstlerinnen und Künstler hat er in seiner 30-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Galerieleiter nach Attnang-Puchheim geholt. Das hohe Niveau wurde immer wieder von Besuchern und Künstlern bestätigt. Viele gelungene Vernissagen, Ausstellungen und Feste wurden in den exklusiven Räumlichkeiten abgehalten.

Er war kein Freund großer Worte und langwieriger Diskussionen; was er zu sagen hatte, war kurz, präzise, sachlich und geprägt von großem Wissen.

2018 wurde ihm für sein engagiertes Wirken der Titel „Konsulent“ für Kulturangelegenheiten verliehen – den er dankend und nicht ohne Freude annahm, diesen jedoch nie anführte. Bescheidenheit war neben seinem umfassenden Wissen im Kunstbereich eine besondere Eigenschaft von Ernst.

Im Rahmen des 30. Geburtstages der Galerie Schloss Puchheim begab sich Ernst Hamberger im Oktober 2023 in den wohlverdienten Ruhestand – nach 30-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit.

Lieber Ernst – danke im Namen der Kunst und aller Kunstfreunde, im Namen der Stadt Attnang-Puchheim und als dein Freund!

Bürgermeister Peter Groiß