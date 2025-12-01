GMUNDEN/BAD ISCHL/VÖCKLABRUCK. Der beschlossene Regionale Strukturplan Gesundheit Oberösterreich 2030 (RSG OÖ 2030) ist die zentrale Grundlage für die Gesundheitsversorgung der nächsten fünf Jahre und ein klares Bekenntnis zur wohnortnahen Versorgung und zu allen Spitalsstandorten. Für das Salzkammergut Klinikum sind unter anderem zusätzliche Überwachungs- und Intensivbetten, Ausbau der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie bis hin zur Errichtung einer Palliativ-Einheit und erweiterte Angebote in der konservativen Altersmedizin vorgesehen.

Der RSG OÖ 2030 wurde vom Land Oberösterreich gemeinsam mit der ÖGK, weiteren Krankenversicherungsträgern, allen Spitalsträgern und Expertinnen erarbeitet. Die Schwerpunkte liegen im Ausbau digitaler Angebote wie eHealth und Telemedizin zur Optimierung der Versorgungswege, in der Erweiterung von Intensiv-, Tagesklinik- und Dialyseplätzen sowie im Ausbau der Bereiche Palliativ, Akutgeriatrie und Remobilisation.

Für das Salzkammergut Klinikum beinhaltet der RSG OÖ 2030 unter anderem folgende Schwerpunkte:

Standort Gmunden

Erhalt der bestehenden Kapazitäten: Gesamtbettenzahl und ambulante Betreuungsplätze bleiben unverändert.

Gesamtbettenzahl und ambulante Betreuungsplätze bleiben unverändert. Überwachungsbereich: Ausbau um vier Betten auf insgesamt zehn Betten.

Ausbau um vier Betten auf insgesamt zehn Betten. Erhöhung der Bettenkapazität Orthopädie und Traumatologie

Standort Bad Ischl

Installation einer Überwachungseinheit mit sechs Betten.

mit sechs Betten. Errichtung einer Palliativ-Einheit mit vier Betten.

Umwandlung der bestehenden Unfallchirurgie in eine Abteilung für Orthopädie und Traumatologie.

Installation eines MRT-Geräts in Kooperation mit der Sozialversicherung.

Unabhängig vom RSG 2030 ist die Einrichtung einer Einheit für Remobilisation und Nachsorge mit 15 Betten, angeschlossen an die Orthopädie und Traumatologie, geplant.

Standort Vöcklabruck

Geringfügige Erhöhung der Gesamtbettenzahl und Ausbau der ambulanten Betreuungsplätze.

und Ausbau der ambulanten Betreuungsplätze. Intensivmedizinische Versorgung: Ausbau des Überwachungsbereichs auf künftig 14 Betten in unterschiedlichen Fachbereichen und der Intensivkapazität auf insgesamt 17 Betten.

auf künftig 14 Betten in unterschiedlichen Fachbereichen und der Intensivkapazität auf insgesamt 17 Betten. Fachspezialisierungen: Verstärkung der Kapazitäten in den Bereichen Augenheilkunde, Urologie und Pulmologie vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung (stationär und tagesklinisch).

Verstärkung der Kapazitäten in den Bereichen Augenheilkunde, Urologie und Pulmologie vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung (stationär und tagesklinisch). Umwandlung der Unfallchirurgie in eine Abteilung für Orthopädie und Traumatologie mit Erhöhung um zwei Betten.

mit Erhöhung um zwei Betten. Einrichtung einer Struktur mit dem Versorgungsschwerpunkt konservative Altersmedizin.

Erhöhung der Stroke-Unit-Betten von sechs auf zehn.

von sechs auf zehn. Zusätzliches CT-Gerät zum bestehenden CT.

zum bestehenden CT. Onkologie: Erweiterung der Strahlentherapie mit einem zusätzlichen Gerät.

„Gesundheit ist für die Menschen das Wertvollste, daher ist sie in meiner Arbeit das Wichtigste. Gemeinsam arbeiten wir für ein Ziel: Dass die Menschen in unserem Land gesund und gut leben können. Heute – und bis ins hohe Alter. Mit dem OÖ Gesundheitsplan 2030 sichern wir die Versorgung nicht nur – wir entwickeln sie gemeinsam weiter. Und wir zeigen, dass es in einer schwierigen Zeit möglich ist, gemeinsam Lösungen zu schaffen, die die Menschen positiv spüren werden. Besonders wichtig ist mir die Sicherung und Stärkung unserer regionalen Krankenhäuser und der Ausbau der Kassenarztstellen für Oberösterreich“, so LH-Stv.in Mag.a Christine Haberlander.

„Der RSG OÖ 2030 ist ein wichtiges Signal für die Menschen in den Regionen, aber auch für unsere rund 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er bestätigt nicht nur die Sicherung der bestehenden regionalen Versorgungsstrukturen, sondern schafft die Grundlage, um auf die Herausforderungen der kommenden Jahre – wie den demografischen Wandel und den medizinischen Fortschritt – gezielt und bedarfsgerecht reagieren zu können“, meint Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding.

„Der RSG OÖ 2030 stärkt das Salzkammergut Klinikum in seiner gesamten Struktur. Mit zusätzlichen Kapazitäten in der Intensiv- und Überwachungsversorgung, neuen Angeboten wie Palliativ- und Remobilisations-Einheiten sowie dem Ausbau der Orthopädie und onkologischen Versorgung schaffen wir eine zukunftsorientierte und wohnortnahe Betreuung für die Menschen in der Region“, sieht die Kollegiale Führung des Salzkammergut Klinikums den neuen RSG 2030 positiv für die Region.