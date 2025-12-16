Unter diesem Titel trug der gemischte Chor Singkreis Untertweng SKU Nockxsang aus Kärnten die Weihnachtsgeschichte „Weihnacht werd – eine musikalische Erzählung“ am Samstag 13.12.2025 in der Pfarrkirche Gschwandt vor. Möglich machte dies Gschwandts Pfarrseelsorgerin Anna-Maria Marschner, die die Chorleiterin Heidrun Zimmermann vor 18 Jahren beim Projekt FAMUNDI in Bolivien kennen lernte. So entstand eine innige Freundschaft und der diesjährige Chor Ausflug führte nach Gmunden. Natürlich schlug Anna-Maria Marschner vor, ob nicht ein Konzert der Weihnachtsgeschichte in der Pfarrkirche stattfinden könnte.

Welches geschah am Samstag, den 13.12.2025, wo viele Besucher den Kirchenraum füllten. Wunderschöne Texte, stimmungsvolle Lieder und tolle Bilder von Horst Drumel ließen eine weihnachtliche Stimmung bei diesem Hörspiel aufkommen. Die wunderschönen Stimmen und die vorgetragenen Texte über die Geschichte der Geburt Jesu zogen alle Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. Die Krönung war als letztes Lied das „Stille Nacht, heilige Nacht“. Mit tosendem Applaus bedankten sich die Besucher am Ende der Vorstellung und vor der Kirche konnte man dann bei den Chormitgliedern die „Weihnacht werd CD“ erwerben und auch noch persönliche Gespräche führen. Am Sonntag 14.12.2025 untermalte der SKU Nockxsang Chor auch noch die heilige Messe um 9:00 Uhr in der Pfarrkirche Gschwandt mit ihrem Gesang. Ja, die Weihnacht ist nicht mehr weit und diese Auftritte waren eine perfekte Einstimmung darauf!