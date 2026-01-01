VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Im abgelaufenen Jahr 2025 wurden im Salzkammergut Klinikum (SK) 1.436 Kinder geboren. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das insgesamt für die Geburtsstationen der beiden Standorte Vöcklabruck und Bad Ischl zwar ein Rückgang, im Klinikum im Inneren Salzkammergut wurden jedoch erfreulicherweise mehr Babys geboren als im Jahr davor.

Während im Jahr 2024 das SK Vöcklabruck ein leichtes Plus bei den Geburten erzielen konnte, ist es dieses Mal das SK Bad Ischl, das sich über einen deutlichen Zuwachs bei den geborenen Babys freuen darf: Konkret kamen im letzten Jahr von den insgesamt 1.436 Babys 1.001 in der geburtshilflichen Abteilung in Vöcklabruck zur Welt. Im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl haben hingegen 435 Babys das Licht der Welt erblickt, was einem Plus von rund 14 Prozent entspricht.

Kaiserschnittrate ist vergleichsweise niedrig

Erfreulich ist auch die im Bundesvergleich niedrige Kaiserschnittrate: Während österreichweit zuletzt fast jedes dritte Baby (2024 lag die Rate bei 32,5%) per Kaiserschnitt geboren wurde, so waren es im Salzkammergut Klinikum 2025 nur knapp 28%, und damit hier sogar um 3% weniger als im Jahr zuvor.

Mit insgesamt 735 Buben und 701 Mädchen hatten zudem 2025 die Burschen die Nase eindeutig vorne. Sechs Zwillingspärchen erblickten in Vöcklabruck, zwei in Bad Ischl das Licht der Welt.

Beliebteste Vornamen

Die Namenshitliste der im SK geborenen Buben führt 2025 Leo (15-mal vergeben) vor Maximilian und Jonas (je 14-mal) an, bei den Mädchennamen wurden Emilia (13-mal), Laura (12-mal) und Mia (11-mal) am häufigsten vergeben.