Die Ehrung zum 40-jährigen Unternehmerjubiläum ist Ausdruck der großen Wertschätzung für einen Unternehmer, der wirtschaftlichen Erfolg stets mit Verantwortung für Region und Gesellschaft verbunden hat.

Gottfried Schrabacher wurde 1957 in Weißenbach an der Enns geboren. Nach einer fundierten Ausbildung an der Fachschule für gestaltendes Metallhandwerk in Steyr sammelte er mehrere Jahre Berufserfahrung, unter anderem als Goldschmied. 1985 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und gründete ein Ein-Personen-Unternehmen. Aus dem EPU entwickelte sich ein etablierter Betrieb und somit wurde die Gmundner Metallwerkstätte geboren, die zeitweise bis zu 25 Mitarbeiter beschäftigte. Heute arbeiten 10 Mitarbeiter in dem Unternehmen.

Die Gmundner Metallwerkstätte fertigt Knöpfe, Ansteckpins, Schmuck- und Modeaccessoires sowie Metallschilder mit Gravuren und komplette Objektbeschilderungen. Trotz des starken Rückgangs der Gablonzer Waren-Erzeugung in Österreich konnte sich das Unternehmen erfolgreich behaupten und exportiert in den gesamten europäischen Raum sowie in die USA und nach Japan.

Neben seinem unternehmerischen Erfolg engagierte sich Gottfried Schrabacher über Jahrzehnte hinweg intensiv für die Wirtschaft und das öffentliche Leben in der Region Gmunden. Als Gemeinderat, Wirtschaftsbund-Obmann, Funktionär der Jungen Wirtschaft sowie auf Ebene der Wirtschaftskammer setzte er zahlreiche Impulse für Standortentwicklung, Aus- und Weiterbildung und die Belebung der Innenstadt. Projekte wie die Revitalisierung des Stadttheaters Gmunden, die Sanierung des Stadtmuseums „K-Hof“ oder der Neubau der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Gmunden tragen seine Handschrift.

Die Ehrung erfolgte durch Martin Ettinger (Obmann der WKO Gmunden) und Dipl.-Päd. Sigrid Schuster, BEd MBA (Leiterin der WKO Gmunden). „Wir sind stolz, in unserer Region so engagierte Unternehmer wie KommR Gottfried Schrabacher zu haben. Sein unternehmerisches Wirken und sein Einsatz für Wirtschaft, Ausbildung und Gemeinschaft sind ein wichtiger Beitrag für die positive Entwicklung unseres Standortes“, betonte der Obmann der WKO Gmunden Martin Ettinger anlässlich der Auszeichnung.