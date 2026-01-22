Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 10. Jänner 2026 konnte die Ortsstelle des BRD-Traunkirchen ihr Resümee über das Jahr 2025 ziehen. Erfreulich war die Anwesenheit von Bürgermeister Christoph Schragl (Traunkirchen), Vizebürgermeister Bernhard Moser (Altmünster) und von Landesleiter Dr. Christoph Preimesberger (BRD-Oberösterreich).

Mit 21 Einsätzen im Jahr 2025 erreichte die Ortsstelle einen enormen Anstieg an Bergungen gegenüber den Vorjahren. Es handelte sich um Abtransporte nach Beinverletzungen, Kreislaufproblemen, Suchaktionen und Unfälle bei Holzarbeiten. Zunehmend müssen Bergsteiger*innen geborgen werden, die ohne Ortskenntnis Handy-Apps folgen und im weglosen Gelände letztendlich einen Notruf absetzen. Mehr als die Hälfte der betreuten Bergunfälle betrafen das Gemeindegebiet von Altmünster und Neukirchen. Erfreulich war in diesem Zusammenhang das Aviso von Vizebürgermeister Moser, die Gemeinde Altmünster werde im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Ortsstelle Traunkirchen unterstützen.

Dem BRD-Traunkirchen gehören derzeit 37 Mitglieder, darunter auch 2 Bergretterinnen, an. Um die Einsatzkräfte auf dem aktuellen Stand der Bergetechnik zu halten, wurde mehr als 40 Übungen abgehalten. Darüber hinaus beteiligten sich Mitglieder an zahlreichen gesellschaftlichen Events, die von der Jugendbetreuung (Ferienpass) bis zur Kooperation mit den Feuerwehren und Jubiläen wie etwa „100 Jahre Hochleckenhaus“ reichen.

Die Ortstelle betreut seit 1968 ehrenamtlich auch die beliebte Sonnsteinhütte, die rund 100 Tage im Jahr bewirtschaftet wurde.

Abgeschlossen wurde die Generalversammlung mit der Ehrung langgedienter Mitglieder sowie der Angelobung junger BRD-Männer, nach Absolvierung aller Ausbildungskurse: Franz Mühlegger sen. und Anton Felleitner wurden für 50-jährigen Dienst, Kurt Ellmauer für die 40-jährige Tätigkeit im Bergrettungsdienst geehrt. Jakob Prenner und Johannes Bramberger konnten als neue Mitglieder angelobt werden.