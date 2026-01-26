Die Wasserrettung Ebensee, führte kürzlich eine umfangreiche Eisrettungsübung am Vorderen Langbathsee durch, um ihre Einsatzkräfte gezielt auf Notfälle auf zugefrorenen Gewässern vorzubereiten. Gerade in den kalten Wintermonaten stellen Eisflächen eine besondere Gefahr dar – sowohl für Spaziergänger als auch für Wintersportler.

Im Rahmen der Übung wurden verschiedene Rettungsszenarien trainiert, darunter der Einbruch einer Person ins Eis sowie die schonende Rettung unter Einsatz spezieller Eisrettungsgeräte. Neben der richtigen Eigensicherung lag der Fokus insbesondere auf der koordinierten Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und der raschen, aber sicheren Rettung von verunglückten Personen. Solche Übungen sind ein wesentlicher Bestandteil der laufenden Ausbildung, um im Ernstfall professionell und effizient helfen zu können.

Aktuell weist das Eis auf vielen Gewässern zwar eine tragfähige Dicke auf, dennoch kann sich die Situation durch Wetterumschwünge, Strömungen oder Temperaturschwankungen rasch verändern. Die Österreichische Wasserrettung warnt daher eindringlich vor einem trügerischen Sicherheitsgefühl und ruft zur besonderen Vorsicht auf. Genau aus diesem Grund sind regelmäßige Übungen sowie die Aufklärungsarbeit ein zentraler Bestandteil der Wintereinsätze.

Um der Bevölkerung einen realistischen Einblick in die Gefahren von Eisflächen und die Arbeit der Einsatzkräfte zu ermöglichen, veranstaltet die Ortstelle Ebensee eine öffentliche Schauübung zum Thema Eisrettung.

Wann? Sonntag, 01. Februar 2026

Zeit? Beginn: 14:00 Uhr

Wo? Vorderer Langbathsee

Bei dieser Schauübung werden realistische Einsatzabläufe demonstriert und die eingesetzte Spezialausrüstung vorgestellt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Risiken von Eisflächen zu schärfen und aufzuzeigen, wie schnell ein vermeintlich sicherer Ausflug lebensgefährlich werden kann.

Für weitere Fragen stehen die Mitglieder der Wasserrettung Ebensee im Anschluss an die Schauübung gerne direkt vor Ort zur Verfügung.