GLORIA IN MUSICA bei KIRCH’KLANG

Wenn die Wiener Sängerknaben, der Chorus Viennensis und das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck in der Basilika St. Michael musizieren, entsteht jenes Zusammenspiel von Raum, Liturgie und Klang, das die österreichische Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts geprägt hat. Mit dem Konzert „Gloria in Musica“ lädt das KIRCH’KLANG Festival Salzkammergut am Sonntag, 5. Juli 2026, zu einer musikalischen Reise in die Blütezeit der österreichischen Kirchenmusik.

Im Mittelpunkt des Programms steht Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte „Spatzenmesse“ KV 220. Die ebenso festliche wie kompakte Messvertonung zählt zu den beliebtesten geistlichen Werken des Salzburger Meisters. Ergänzt durch Kirchensonate, Offertorium und Motette zeichnet das Programm die musikalische Gestalt eines festlichen Hochamts der Mozart-Zeit nach.

„Die große österreichische Kirchenmusik ist ohne ihre Räume nicht denkbar. In der Basilika Mondsee werden Architektur, Liturgie und Musik zu jenem Gesamtkunstwerk, für das diese Werke einst geschaffen wurden“, so Festivalleiter Martin Haselböck.

Neben Mozart erklingt Joseph Haydns inniges Salve Regina für Solostimmen und Orchester. Mit dem Konzert für Orgel und Orchester in C-Dur erinnert das Programm zudem an eine heute kaum mehr bekannte Wiener Tradition: Im 18. Jahrhundert erklangen während des Gottesdienstes an ausgewählten liturgischen Stellen regelmäßig Instrumentalkonzerte, oftmals mit der Orgel als Soloinstrument. Martin Haselböck übernimmt dabei selbst den Solopart. Den Auftakt gestaltet Eivind Berg mit Georg Muffats virtuoser Toccata VII aus dem Apparatus musico-organisticus.

Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Maria Ladurner, die Mezzosopranistin Megan Kahts, der Tenor Johannes Bamberger und der Bariton Günter Haumer. Gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben, dem Chorus Viennensis und dem Orchester Wiener Akademie entfalten sie jene festliche Klangpracht, die die Kirchenmusik der Mozart-Zeit auszeichnete.

GLORIA IN MUSICA

Sonntag, 5. Juli 2026, 17.00 Uhr

Basilika St. Michael, Mondsee

Programm:

Georg MUFFAT: Toccata VII aus dem Apparatus musico-organisticus

Joseph HAYDN: Konzert für Orgel und Orchester C-Dur, Hob. XVIII:8

Joseph HAYDN: Salve Regina per quattro voci ma soli g-Moll, Hob. XXIIIb:2

Wolfgang Amadeus MOZART: Messe C-Dur, KV 220 („Spatzenmesse“)

mit Graduale Kirchensonate F-Dur, KV 244 · Offertorium „Alma Dei creatoris“, KV 277 (272a) ·

Motette „Ave verum corpus“, KV 618

Besetzung:

Maria Ladurner, Sopran

Megan Kahts, Mezzosopran

Johannes Bamberger, Tenor

Günter Haumer, Bariton

Wiener Sängerknaben

Chorus Viennensis

Orchester Wiener Akademie

Eivind Berg, Orgel

Martin Haselböck, Orgel und Leitung