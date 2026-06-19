Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Wirtschaftsbundes Mondsee wurde ein neuer Vorstand gewählt. Zum neuen Obmann wurde Roland Buchschartner-Mierl gewählt. Er folgt auf Richard Kothmaier, dem für seine langjährige Tätigkeit und sein Engagement herzlich gedankt wurde.

Als Obmann-Stellvertreter wurde Matthäus Graspointner gewählt. Gemeinsam möchte das neue Führungsteam die Arbeit des Wirtschaftsbundes in Mondsee neu beleben und wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft setzen.

Im Rahmen der Versammlung wurde auf vergangene Aktivitäten zurückgeblickt und gleichzeitig ein Ausblick auf künftige Projekte gegeben. Zahlreiche Ideen zur Reaktivierung und Stärkung des Wirtschaftsnetzwerks in der Region wurden diskutiert. Das neu gewählte Team startet mit großer Motivation und dem Ziel, den Wirtschaftsbund wieder als starke Plattform für Unternehmerinnen und Unternehmer in Mondsee zu positionieren.

Roland Buchschartner-Mierl ist Obmann der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement in der Wirtschaftskammer Salzburg und führt ein erfolgreiches Entsorgungsunternehmen. Sein Stellvertreter Matthäus Graspointner ist in der Firma Graspointner Robert GmbH für den Bereich Dachdeckerei verantwortlich und bringt umfassende Erfahrung aus dem Familienbetrieb mit.

Mit dem neuen Vorstand blickt der Wirtschaftsbund Mondsee optimistisch in die Zukunft und möchte den Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft stärken sowie neue Initiativen für die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region setzen.