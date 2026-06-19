Vöcklamarkt; Diese und vergangene Woche haben die 3. Klassen der Volksschule Vöcklamarkt mit ihren Klassenlehrerinnen und der Direktorin Fr. Vogl das Gemeindeamt besucht und einen kleinen Einblick erhalten, was hier so alles für die Bürger erledigt wird. Neben dem Meldeamt, der allgemeinen Verwaltung, dem Bauamt, der Buchhaltung und Personalverrechnung, dem Sitzungssaal sowie den Amtsleiter- und Bürgermeisterbüros wurde auch der Sitzungssaal einer kleinen Inspektion unterzogen, bei der auch Fragen an die Mitarbeiter gestellt werden konnten. Unser Bürgermeister Alois Six hat sich für die interessierten Jüngst-Bürger Zeit genommen und alle Abteilungen besucht.