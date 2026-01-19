Ende Jänner schließt der Unimarkt in der Gmundner Georgstraße für immer seine Geschäftstüren. Das Gebäude, in dem der Markt eingemietet ist, steht im Besitz der Stadtgemeinde Gmunden, die Kontakt zu allen relevanten Nahversorgungsketten geknüpft hat und sich nach wie vor in Gesprächen über eine Fortführung als Einkaufsmarkt befindet.

Wie es mit dem Haus tatsächlich weitergehen soll, wird auch Thema in den zuständigen Gremien der Stadtgemeinde sein, die den Marktbetreibern – Michael Mugrauer und seinem Team – explizit großen Dank für die Leistungen im Interesse der Gmundner Nahversorgung ausspricht. Dass, wie von bestimmten Kommunalpolitikern impliziert, unmittelbar nach der Schließung des Unimarktes ein neues Geschäft eröffnen kann, ist Wunschdenken und nicht realistisch.

Da das Gebäude in die Jahre gekommen, nicht mehr auf dem neuesten baulichen Stand und daher sanierungsbedürftig ist, werden sich die Verantwortlichen in der Stadtgemeinde ab sofort Gedanken machen, auf welche Weise und mit welchem Mieter die weitere Nutzung möglich sein könnte. Diese wird – so viel steht fest – zum ehestmöglichen Zeitpunkt angestrebt.