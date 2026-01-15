Musik hat die wunderbare Fähigkeit, Menschen zu verbinden und Erinnerungen wachzurufen. Wenn wir heute an Musik denken, die Generationen verbindet, dann kommen wir an den Beatles nicht vorbei. Ihre Songs sind zeitlos, ihre Melodien unvergessen und ihre Botschaften aktueller denn je. Bei der heurigen Lions Music Night können Sie diese Musik live erleben – präsentiert von einer Band, die es versteht, den Sound und das Lebensgefühl der Beatles authentisch und mit großer Leidenschaft auf die Bühne zu bringen:

Die BEATLES REVIVAL BAND aus Frankfurt. Freuen Sie sich auf bekannte Hits und auf einen Abend, der Herz und Ohr gleichermaßen anspricht und helfen Sie dabei dem Lionsclub Gmunden, bedürftigen Menschen helfen zu können.