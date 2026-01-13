Die Stadtgemeinde Gmunden prämiert heuer zum dritten Mal Vorzeigeprojekte auf dem Gebiet des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung. Der Klimaschutzpreis soll Akteurinnen und Akteure und deren besondere Leistungen würdigen: Die Auszeichnung holt vorbildliche Projekte sowie kreatives Engagement vor den Vorhang und bietet durch die Sichtbarkeit von Positivbeispielen einen zusätzlichen Anreiz, selbst aktiv Klimaschutz und Klimawandelanpassung zu betreiben.

Auch 2026 wird wieder ein Publikumsliebling gewählt – jede und jeder ist dazu aufgerufen, online für das persönliche Lieblingsprojekt zu voten.

Link zum Voting: gmunden.at/publikumsvoting-klimaschutzpreis

So einfach geht’s: Lieblingsprojekt pro Kategorie auswählen und auf „Absenden“ klicken.

Der Voting-Zeitraum läuft ab sofort bis einschließlich Sonntag, 1. Februar 2026.

Der Publikumsliebling wird bei der Verleihung des Klimaschutzpreises im März 2026 ausgezeichnet.