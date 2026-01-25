Am Sonntag unternahm eine sechsköpfige Freundesgruppe einen Rodelausflug zur Hochsteinalm in Traunkirchen. Bei der Abfahrt verlor ein 24-Jähriger die Kontrolle über seine Rodel, prallte gegen Bäume und bleieb regungslos liegen. Der Mann wurde schwer verletzt isn Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei fuhr der 24-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land gegen 15:05 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit voraus, wodurch der Sichtkontakt zur restlichen Gruppe verloren ging.

Gegen Bäume geprallt

Auf rund 850 Metern Seehöhe verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Rodel und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend wurde er etwa fünf Meter über eine steile Böschung geschleudert und stieß dort gegen einen weiteren Baum, wo er regungslos liegen blieb.

Erstversorgung durch Begleiter

Als die weitere Gruppe den Bereich passierte, entdeckte sie zunächst die auf der Forststraße befindliche Rodel und kurz darauf den schwer verletzten 24-Jährigen im angrenzenden Gelände. Die Begleiter leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Nach notärztlicher Versorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

