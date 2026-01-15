Am Kleinen Schönberg in Gmunden ist am Mittwoch ein 61-jähriger Bergsteiger tödlich verunglückt. Er stürzte 200 Meter in die Tiefe. Für den MAnn kam jeded Hilfe zu spät.

Die Bergrettung Gmunden wurde kurz nach Mittag von der Alpinpolizei zu einem Sucheinsatz alarmiert. Der 61-Jährige aus dem Bezirk Eferding war nach einer Bergtour am Montag auf den Kl. Schönberg nicht nach Hause gekommen.

„Wir begannen sofort mit der Suche am Berg und konnten den Mann gemeinsam mit zwei Polizeihubschrauber nach etwa 2 Stunden auffinden. Er dürfte gestern durch eine Rinne auf der Nordseite des Kl. Schönberg etwa 200m tödlich abgestürzt sein. Die Bergung wurde vom Polizeihubschrauber durchgeführt“, berichten die Bergretter.